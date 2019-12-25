  1. Главная
Перед судом ответит владелец исторического здания в Петергофе, который проигнорировал обязательную реставрацию
Сегодня, 16:04
ГАТИ уже составила протокол, юридическому лицу грозит штраф.

Собственник исторического здания на Фабричной улице в Петергофе не исполнил предписание о необходимости отреставрировать фасад. Государственная административно-техническая инспекция Петербурга подала на него в суд. 

Объект формирует облик города, собственнику несколько раз объявляли предостережения. Но предприниматель не реагировал на них. ГАТИ уже составила протокол, юридическому лицу грозит штраф. 

Ранее мы рассказывали о том, что завершается реставрация памятника Пушкину на площади Искусств. До этого его ремонтировали в 2007 году. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

