Перед судом ответит владелец исторического здания в Петергофе, который проигнорировал обязательную реставрацию

Собственник исторического здания на Фабричной улице в Петергофе не исполнил предписание о необходимости отреставрировать фасад. Государственная административно-техническая инспекция Петербурга подала на него в суд.

Объект формирует облик города, собственнику несколько раз объявляли предостережения. Но предприниматель не реагировал на них. ГАТИ уже составила протокол, юридическому лицу грозит штраф.

Фото: пресс-служба ГАТИ