Завершается реставрация памятника Пушкину на площади Искусств

На площади Искусств в Петербурге завершаются ремонтные работы на памятнике Александру Пушкину. В городском комитете по культуре напомнили, что бронзовую фигуру поэта высотой порядка 8 метров установили в 1957 году.

Реставрация идет с октября. Сотрудники Музея городской скульптуры укрепляют фундамент и выравнивают плиты основания. Был проведен полный комплекс реставрационных работ с гранитом. Ранее памятник ремонтировали в 2007 году. Уход специалисты учреждения осуществляют регулярно.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга