  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Завершается реставрация памятника Пушкину на площади Искусств
Сегодня, 8:59
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Завершается реставрация памятника Пушкину на площади Искусств

0 0

Ранее памятник ремонтировали в 2007 году.

На площади Искусств в Петербурге завершаются ремонтные работы на памятнике Александру Пушкину. В городском комитете по культуре напомнили, что бронзовую фигуру поэта высотой порядка 8 метров установили в 1957 году. 

Реставрация идет с октября. Сотрудники Музея городской скульптуры укрепляют фундамент и выравнивают плиты основания. Был проведен полный комплекс реставрационных работ с гранитом. Ранее памятник ремонтировали в 2007 году. Уход специалисты учреждения осуществляют регулярно. 

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт дома Довлатова завершен на улице Рубинштейна. Специалисты восстановили фасад, балконы, утраченные детали декора и выполнили внутренние работы. 

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга 

Теги: площадь искусств, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии