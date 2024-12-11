На производство военно-исторических фильмов в Петербурге выделили 250 млн. рублей

В Северной столице проходят съемки картины "Ангелы Ладоги".

На набережной Крюкова канала проходят съемки художественной ленты "Ангелы Ладоги". Картина расскажет о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны. Фильм снимается при поддержке Фонда кино, Комитета по культуре и "России 1", – рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Заместитель губернатора также отметил, что на съемки военно-исторических фильмов в 2025 году городские власти выделили больше средств, чем обычно. В текущем году на создание такого кино из казны Петербурга пошло 250 млн. рублей. Данные средства будут предназначены для организаций, которые занимаются съемками картин на территории Северной столицы.

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Видео: Telegram / Пиотровский Online