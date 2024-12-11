Премьера: музыкальный байопик о Пушкине с Борисовым в главной роли

Танцы, вокальные номера, Бенкендорф зачитывает рэп, Дантес из Франции, а главное – Пушкин – новый, живой и сводолюбивый.

В Петербурге прошел премьерный показ фильма "Пророк. История Александра Пушкина" – полнометражный дебют режиссёра Феликса Умарова. Кинокартина в жанре мюзикл рассказывает о жизни и творчестве поэта: учёбе в лицее, ссылках, восстании декабристов, знакомстве с супругой. На экране лицеисты дерутся на шпагах, Бенкендорф читает рэп, а император Николай I с Пушкиным играют пару в теннис.

Основная задача в этом фильме – это найти параллель между нашим миром и тем миром. И тем самым разрушить границу между Пушкиным и зрителем, чтобы наша аудитория могла посмотреть нашу картину, снова вдохновиться Пушкиным, снова открыть его произведения, прочитать его историю, заинтересоваться этим больше. Феликс Умаров, режиссёр фильма "Пророк. История Александра Пушкина"

Зрители увидят дерзкого, сводолюбивого, непокорного Пушкина, у которого есть свои стремления, свои переживания и свои страхи. Юрий Борисов готовился к роли несколько лет, помощником актёра стала книга Галины Седовой "Ему было за что умирать на Чёрной речке".

Многое мы сглаживаем, на самом деле, но если ничего не сглаживать и просто по-настоящему знать, что с ним было: для меня его жизнь и его поступки, которые достойны того, чтобы честно о нём говорить. Юрий Борисов, исполнитель роли Александра Пушкина

Костюмы и декорации переносят в XIX век, артисты поют и танцуют, а Юрий Борисов декламирует стихотворения, который каждый узнает с первых строк. Алёна Долголенко, сыгравшая роль Наталья Гончаровой, поделились, что значит быть женой гения.

Они ведь познакомились, когда ей было 16 лет, и главным было передать её свет, что она несет в себе этот свет, доброту и что она находится просто рядом. Мне кажется важным, что пазл во всей этой картине был заключен именно в свете, и она должна была Пушкина перетягивать на сторону света. Алёна Долголенко, исполнительница роли Натальи Гончаровой

Зрителю расскажут и об отношениях Пушкина и графини Воронцовой – женщины, которая разглядела в великом поэте талант и гения.

Более того женщину, умевшую этот талант направить, привить ему некоторый стиль определённый, она ввела его в другое общество. И она обладала достаточной мудростью, хотя и была очень сильно влюблена, чтобы закончить эти взаимоотношения на самом пике. Потому что она знала, что гения нельзя удержать и что ветер в поле нельзя поймать. Анна Чиповская, исполнительница роли графини Елизаветы Воронцовой

Роль Дантеса исполнил французский актер Флориан Десбьендра, своей игрой он хотел показать, что "у злодея тоже есть душа".

Я думаю, что все собрано воедино, чтобы мне не приходилось думать об этой офицерской позе или обо всем, что происходит. Мы настолько были погружены в саму дуэль, что то, что происходит в этой сцене, на самом деле происходит внутри. И я считаю, что это то, что Феликс хотел снять, а именно психологию происходящего в тот в момент, когда неизбежность может настигнуть нас в любой миг. Мы не знаем, что может произойти, потому что нас ждет смерть. Флориан Десбьендра, исполнитель роли Жоржа Дантеса

Особое внимание уделили и музыкальному оформлению фильма, например, несколько композиций исполнила группа "The Hatters" с Юрием Музыченко. Роль юного Пушкина исполнил Кай Гетц, образ бенкендорфа воплотил Сергей Гилёв, а Андрей Ургант стал популярным книготорговцем. Увидеть другого Пушкина и отправиться в красочное путешествие в его эпоху зрители смогут в кинотетарах с 14 февраля.

Видео: Piter.TV, трейлер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" / режиссёр Феликс Умаров

Фото: Piter.TV, кадры из фильма "Пророк. История Александра Пушкина" / Централ Партнершип