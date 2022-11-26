В Петербурге экранизируют "Левшу" с Колокольниковым в главной роли

Съемки стартовали накануне в центре города.

В центре Санкт-Петербурга стартовали съемки вольной киноадаптации рассказа Николая Лескова "Левша". Режиссером картины выступил Владимир Беседин, а главную роль исполняет актер Юрий Колокольников. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале вице-губернатора Северной Столицы Бориса Пиотровского.

Это вольная версия истории о тульском умельце, подковавшем блоху. Авторы сценария Илья Куликов и Валерия Подорожнова существенно преобразили первоисточник. Действие развернется в альтернативном Петербурге XIX века. Подробности сюжета авторы не раскрывают, но кадры со съемок производят впечатление. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Пиотровский также отметил, что узнать, где и когда проходят съемки "Левши" и других картин можно с помощью сервиса "Кинокарта", где также размещается информация о временных ограничениях движения в связи с работой съемочных групп.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге представили исторический детектив "Плевако" о самом выдающемся адвокате Российской империи.

Фото: Telegram / Пиотровский Online / Legio Felix