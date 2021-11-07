Боярская о подвигах в современном мире: "В моменты отчаяния люди способны на многое"

Актриса поговорила с Piter.TV в преддверии выхода многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония".

В понедельник, 8 ноября, на телеканале "Россия-1" состоится премьера многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония". Одну из главных ролей исполнила Елизавета Боярская. Она сыграла флейтистку Веру Преображенскую. Накануне выхода сериала актриса поговорила с Piter.TV о войне и подвигах в современном мире.

Очень сложно предположить, мы живем в совершенно другое время. Сейчас даже война была бы другая – одна кнопка и все. Тогда все выглядело совсем по-другому. Артиллерия, танки, люди, огромное количество погибших и т.д. Единственное, что мы можем предположить, что горе, к счастью, или, к сожалению, все равно всегда объединяет. Если с людьми происходит какое-то несчастье, они друг с другом сплачиваются. В моменты отчаяния способны на многое, совершать какие-то подвиги Елизавета Боярская

"Седьмая симфония" – это история о легендарном исполнении на сцене Ленинградской филармонии произведения Шостаковича. 9 августа 1942 года эти звуки возвестили всему миру: город жив и не сломлен ни голодом, ни бомбежками. Кроме Елизаветы Боярской в многосерийной драме снялись Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Дарья Коныжева, Виктория Толстоганова, Янина Студилина и другие. Всего ожидается выход восьми серий.

Видео: Piter.TV