Петербуржцам показали фильм о легендарном исполнении "Седьмой симфонии" в 1942 году

Piter.TV побывал на премьере и пообщался с режиссером и актерами.

В Ленфильме состоялась премьера многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония". Это история о легендарном исполнении на сцене Ленинградской филармонии произведения Шостаковича. 9 августа 1942 года эти звуки возвестили всему миру: город жив и не сломлен ни голодом, ни бомбежками.

Это история про исполнение "Седьмой симфонии", не про создание. Шостакович один раз появится где-то на периферии, но это не про него кино. Это кино про дирижера, очень важно не только написать, но и исполнить Александр Котт, режиссер фильма "Седьмая симфония"

Перед дирижером Карлом Элиасбергом поставили, казалось бы, невыполнимую задачу. За короткий срок ему нужно было собрать оркестр, чтобы из города раздались поднимающие боевой дух звуки. Ради этой роли народный артист России Алексей Гуськов похудел более чем на 15 килограммов.

Мне нужно было понимать эмоциональное состояние каждого музыкального куска, в каком герой находится эмоциональном состоянии. Если говорить о его первом появлении в картине, то он только объявил музыкантам, что они остаются в блокадном городе. Он сказал: "У нас эфир, мы должны играть, и мы будем играть. Бетховен не виноват, что нас бомбили, и давайте что-то сделаем для музыки. Алексей Гуськов, исполнитель роли дирижера Карла Элиасберга

Картину зрителям также представила Елизавета Боярская, она сыграла флейтистку Веру Преображенскую. В театральном училище актриса четыре года училась играть на флейте. Поэтому зрители могут услышать в фильме ее настоящее исполнение симфонии.

До войны можно было бы сказать, что это представительница музыкальной богемы. Веселая, открытая, жизнерадостная, либеральная, уверенная в себе девушка, любвеобильная, яркая. Но ее, как и других персонажей, ужасно ломает начало блокады и все события, которые с ней происходят в начале блокады и в первую блокадную зиму. Елизавета Боярская, исполнительница роли флейтистки Веры Преображенской

В фильме также снялись Алексей Кравченко, Дарья Коныжева, Виктория Толстоганова, Янина Студилина и другие. Премьера 8-серийной драмы состоится на телеканале "Россия-1" в ноябре.

Фото: пресс-служба "России-1", кадры из фильма "Седьмая симфония"

Видео: Piter.TV, пресс-служба "России-1"