В Петербурге изъяли свыше 6 тыс. неправильно припаркованных электросамокатов

Средства индивидуальной мобильности собирают на двух складах временного хранения МВД.

В Петербурге полицейские изъяли более 6 тыс. электросамокатов за неправильную парковку. Об этом 19 мая пишет "Фонтанка".

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) собирают на двух складах временного хранения МВД. Они расположены на Софийской улице и в 1-м Северном проезде в Металлострое. На вторую площадку в течение воскресенья приезжает грузовой транспорт и выгружает по 25-30 СИМ за раз. Процесс сопровождают правоохранители.

Электросамокаты начали изымать 14 мая. Тогда были возбуждены административные дела по ст. 7.1 КоАП РФ. Операция называется "Кикшеринг".

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)