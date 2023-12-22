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В Петербурге изъяли свыше 6 тыс. неправильно припаркованных электросамокатов
Сегодня, 16:04
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В Петербурге изъяли свыше 6 тыс. неправильно припаркованных электросамокатов

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Средства индивидуальной мобильности собирают на двух складах временного хранения МВД.

В Петербурге полицейские изъяли более 6 тыс. электросамокатов за неправильную парковку. Об этом 19 мая пишет "Фонтанка".

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) собирают на двух складах временного хранения МВД. Они расположены на Софийской улице и в 1-м Северном проезде в Металлострое. На вторую площадку в течение воскресенья приезжает грузовой транспорт и выгружает по 25-30 СИМ за раз. Процесс сопровождают правоохранители. 

Электросамокаты начали изымать 14 мая. Тогда были возбуждены административные дела по ст. 7.1 КоАП РФ. Операция называется "Кикшеринг".

Ранее на Piter.TV: компания Urent опровергла информацию об обысках в петербургском офисе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: неправильная парковка, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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