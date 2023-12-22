Электросамокаты, изъятые с улиц Петербурга, увезли в Металлострой

Стоянку охраняют полицейские.

Изъятые с улиц Петербурга электросамокаты обнаружили за колючей проволокой в Металлострое. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на очевидцев.

Отмечается, что напротив "штрафстоянки" в 1-м Северном проезде находится исправительная колония №5. За забором стоят сотни арендованных электросамокатов. Накануне в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщали, что во время рейда с городских улиц собрали более 5 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ). Были возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ.

Стоянку охраняют полицейские. По данным выписки Росреестра, участок земли принадлежит городу и разрешена для использования в целях обеспечения внутреннего правопорядка.

Ранее на Piter.TV: полицейские разыскивают водителя электросамоката, который сбил женщину на Московском шоссе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)