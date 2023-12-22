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Полицейские разыскивают водителя электросамоката, который сбил женщину на Московском шоссе
Сегодня, 11:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские разыскивают водителя электросамоката, который сбил женщину на Московском шоссе

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У пострадавшей диагностирован перелом свода и основания черепа.

Полиция проводит проверку по факту наезда электросамоката на петербурженку по Московскому шоссе. Пострадавшая получила тяжёлые травмы, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 16 мая поступила телефонограмма о том, что в медицинское учреждение поступила 33-летняя жительница Кировского района. Женщина сообщила медикам, что её сбил неизвестный на электросамокате у дома 13 по Московскому шоссе.

У пострадавшей диагностирован перелом свода и основания черепа, её состояние оценивается медиками, как тяжёлое.

Разыскивается водитель электросамоката.

В Петербурге и Ленобласти полицейские за 3 дня изъяли более 5,5 тысяч электросамокатов.

Фото: Piter.tv

Теги: московское шоссе, электросамокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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