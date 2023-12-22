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В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 19 мая на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино. По предварительным данным, произошел сход с пути пяти вагонов в составе грузового поезда. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Ранее мы сообщали, что в Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой.

Видео: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Теги: вагоны, грузовой поезд, красноярский край, сход с рельсов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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