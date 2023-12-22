В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Кемерово полицейские задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Инцидент произошел на парковке у жилого дома. Сообщалось, что между двумя группами мужчин произошел конфликт, который вскоре перерос в стрельбу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что четверо участников конфликта были задержаны на месте. Остальных нарушителей задержали при попытке скрыться. Полицейскими изъяты три единицы травматического оружия. Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования дела.

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Видео: ГУВД Кемеровской области