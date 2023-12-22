Сегодня в Петербурге был зафиксирован температурный рекорд 2024 года

Точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа по местному времени.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о новом температурном рекорде в этом году. Сегодняшний день стал самым жарким в 2024 году. Об этом сообщили в tg-канале "Погода от шефа. Михаил Леус".

По данным городской метеостанции температура воздуха к 16 часам поднялась до отметки в +25,2 градуса. Михаил Леус, синоптик

Накануне, 18 мая, столбики термометров показали +24,4 градуса. В воскресенье стало теплее на один градус.

Точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа по местному времени. Михаил Леус, синоптик

Ранее мы писали, что в Ленобласти в понедельник обещают осадки и тепло.

Фото: Piter.tv