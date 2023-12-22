  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После взрыва зарядки трехлетняя петербурженка получила ожог груди
Сегодня, 16:36
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После взрыва зарядки трехлетняя петербурженка получила ожог груди

0 0

По словам родственников, девочка играла на планшете рядом с подключенным зарядным устройством.

Трехлетняя девочка в Петербурге получила ожог груди из-за взрыва зарядного устройства от планшета. Об этом 19 мая пишет "Фонтанка".

Вечером 18 мая "скорую" вызвали в один из домов по улице Бабушкина. Помощь врачей понадобилась ребенку: по словам родственников, девочка играла на планшете рядом с подключенным зарядным устройством. Рванул блок питания, ей обожгло грудь. 

В больницу Невского района города с электроожогом забрали маленькую петербурженку. 

Ранее мы рассказывали о том, что после поездки в автобусе жителя Петербурга госпитализировали с химическим ожогом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: зарядное устройство, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии