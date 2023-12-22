После взрыва зарядки трехлетняя петербурженка получила ожог груди

По словам родственников, девочка играла на планшете рядом с подключенным зарядным устройством.

Трехлетняя девочка в Петербурге получила ожог груди из-за взрыва зарядного устройства от планшета. Об этом 19 мая пишет "Фонтанка".

Вечером 18 мая "скорую" вызвали в один из домов по улице Бабушкина. Помощь врачей понадобилась ребенку: по словам родственников, девочка играла на планшете рядом с подключенным зарядным устройством. Рванул блок питания, ей обожгло грудь.

В больницу Невского района города с электроожогом забрали маленькую петербурженку.

Ранее мы рассказывали о том, что после поездки в автобусе жителя Петербурга госпитализировали с химическим ожогом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)