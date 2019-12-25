На улице Бабушкина трое студентов отобрали телефон у подростка, угрожая игрушечным пистолетом

Юноша собирался продать им iPhone 11.

Полицейские Невского района задержали студентов, которые напали на продавца телефона. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 19 февраля к правоохранителям обратился 16-летний подросток, заявивший, что трое неизвестных угрожали ему пистолетом в подъезде дома по улице Бабушкина. Юноша собирался продать им iPhone 11. Злоумышленники отобрали устройство за 4 тыс. рублей и скрылись.

Подозреваемых 16-17 лет поймали в тот же день на проспекте Елизарова. Были изъяты четыре телефона и пластиковый игрушечный пистолет.

