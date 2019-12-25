  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Бабушкина в автомобиле мигранта обнаружили героин
Сегодня, 10:49
128
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Бабушкина в автомобиле мигранта обнаружили героин

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Полицейские Невского района задержали приезжего водителя с героином в автомобиле Chevrolet Aveo. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 13 октября в ходе проверки сведений о продаже наркотических средств на улице Бабушкина поймали 43-летнего гражданина Узбекистана. В его машине нашли полимерный пакетик с 20 граммами героина, а при досмотре в куртке – еще один пакетик с дозой этого же наркотика. 

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер из Невского района хранил в гаражах около 1,5 килограмма наркотика. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: наркотики, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии