На улице Бабушкина в автомобиле мигранта обнаружили героин

Полицейские Невского района задержали приезжего водителя с героином в автомобиле Chevrolet Aveo. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 13 октября в ходе проверки сведений о продаже наркотических средств на улице Бабушкина поймали 43-летнего гражданина Узбекистана. В его машине нашли полимерный пакетик с 20 граммами героина, а при досмотре в куртке – еще один пакетик с дозой этого же наркотика.

