Пенсионер из Невского района хранил в гаражах около 1,5 кг наркотика

Возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступностью Главного управления МВД России провели задержание 72-летнего петербуржца из Невского района, обнаружив организованные им тайники в двух гаражных боксах.

В гараже, находящемся на улице Кржижановского, правоохранители изъяли полиэтиленовый пакет, содержащий 462 грамма порошкообразного вещества. Второй тайник, расположенный в арендованном гараже на улице Коллонтай, оказался более крупным: там были найдены два пакета с аналогичным веществом, приготовленные для дальнейшей продажи, общим весом 933,8 грамма.

Согласно заключению экспертов-криминалистов, изъятое в обоих гаражах вещество является синтетическим наркотическим средством – мефедроном.

Подозреваемый находится под стражей. В настоящее время полиция проводит расследование с целью выявления его возможной причастности к другим преступлениям и установления каналов распространения наркотических средств.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти