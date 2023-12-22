Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в здании цеха на Автобусной улице

Сотрудники ведомства совершили выезд с учетом направления ветра.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу проверили атмосферный воздух на территории ближайших жилых построек в Приморском и Выборгском районах после пожара в здании цеха для хранения полиэтилена на Автобусной улице, 3. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 19 мая.

Сотрудники совершили выезд с учетом направления ветра по адресам: улица Репищева, 19к1, улица Парашютная, 61к1, улица Щербакова, 29к1, Удельный проспект, 55.

Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных 18.05.2024 на территории ближайших жилых застроек, концентрации загрязняющих веществ во всех отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Напомним, мощный пожар произошел 18 мая. Огнеборцы справились с возгоранием к утру воскресенья. Пламя охватило 600 "квадратов", произошло обрушение кровли на площади 400 "квадратов". По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Типанова горела двухкомнатная квартира.

Видео: пресс-служба МЧС России