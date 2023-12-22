Масштабный пожар на Автобусной ликвидировали этим утром

Только к 02:01 ночи удалось ликвидировать открытое горение. В это время происходило тление отдельными очагами на общей площади 100 квадратных метров.

Пожар в промышленном здании на Автобусной улице, 3, ликвидировали сегодня утром, 19 мая. В железобетонном здании цеха, где хранился полиэтилен, пламя охватило 600 "квадратов", произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера накануне в 18:19. Уже в 18:26 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. К 22 часам пламя удалось локализовать, но пожарные продолжали бороться с огнем. В 22:28 был сделан отказ по дополнительному номеру 1-БИС. Только к 02:01 ночи удалось ликвидировать открытое горение. В это время происходило тление отдельными очагами на общей площади 100 квадратных метров. Спасатели смогли ликвидировать пожар к 08:35.

Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что при взрыве в Петербурге пострадали семь человек.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга