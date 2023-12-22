При пожаре в Красносельском районе пострадал ребенок

Из опасной зоны были эвакуированы 8 человек.

В понедельник, 26 февраля, в Красносельском районе произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме 49/8 по проспекту Ленина спасатели получили в 16:48. В комнате площадью 12 "квадратов" полыхало на площади 4 "квадрата". К 17:08 огонь ликвидировали.

Из опасной зоны были эвакуированы 8 человек. Известно, что пострадал мальчик, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Тушили пожар 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV