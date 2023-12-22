  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Народного Ополчения сгорел Mercedes
Сегодня, 15:38
140
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Народного Ополчения сгорел Mercedes

0 0

Огонь уничтожил все сгораемые части в машине.

В Кировском районе произошел пожар. На проспекте Народного Ополчения, 6, сгорел Mercedes. Об этом сообщили сегодня, 26 февраля, в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:40. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

Огонь уничтожил все сгораемые части в машине. Пожар потушили за 20 минут.    

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти собака искусала лицо 12-летнего мальчика.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Теги: мчс, проспект народного ополчения, сгорел mercedes
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии