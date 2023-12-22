На проспекте Народного Ополчения сгорел Mercedes

В Кировском районе произошел пожар. На проспекте Народного Ополчения, 6, сгорел Mercedes. Об этом сообщили сегодня, 26 февраля, в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:40. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.
Огонь уничтожил все сгораемые части в машине. Пожар потушили за 20 минут.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.
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Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга
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