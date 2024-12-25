На проспекте Ленина собака напала на мальчика. В СК РФ начали проверку

К счастью, подросток не пострадал.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке обстоятельств нападения собаки на подростка в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.

Животное было на самовыгуле у дома по проспекту Ленина. По словам местных жителей, это происходит регулярно. Накануне собака напала на мальчика, который заходил в подъезд. К счастью, он отделался испугом, пишет 78.ru. Соседи несколько раз обращались к правоохранителям, однако реакции не последовало.

Петербургские следователи начали проверку по данному факту.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что трехлетняя девочка поранила глаз из-за нападения собаки у Среднего Суздальского озера.

Фото: пресс-служба СК РФ