Трехлетняя девочка поранила глаз из-за нападения собаки у Среднего Суздальского озера

В Петербурге зафиксирован случай нападения собаки, в результате которого пострадал маленький ребенок, передает "Фонтанка".
По имеющимся данным, инцидент произошел на Суздальском озере, где трехлетняя девочка каталась на ватрушке и подверглась агрессии со стороны животного. Собака вцепилась в веревку и начала тащить ватрушку. Девочка не удержалась, упала и травмировала правый глаз, напоровшись на металлический кабель.
Ребенка в срочном порядке госпитализировали. Медики констатировали повреждения верхнего и нижнего века правого глаза, а также ушиб височной области.
В настоящее время проводится расследование по данному происшествию.
Ранее мы сообщили о том, что взорвавшаяся колба с реагентами повредила лицо студентке в Технологическом институте.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все