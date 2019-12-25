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Трехлетняя девочка поранила глаз из-за нападения собаки у Среднего Суздальского озера
Сегодня, 8:25
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Трехлетняя девочка поранила глаз из-за нападения собаки у Среднего Суздальского озера

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Девочка каталась на ватрушке и подверглась агрессии со стороны животного.

В Петербурге зафиксирован случай нападения собаки, в результате которого пострадал маленький ребенок, передает "Фонтанка".

По имеющимся данным, инцидент произошел на Суздальском озере, где трехлетняя девочка каталась на ватрушке и подверглась агрессии со стороны животного. Собака вцепилась в веревку и начала тащить ватрушку. Девочка не удержалась, упала и травмировала правый глаз, напоровшись на металлический кабель.

Ребенка в срочном порядке госпитализировали. Медики констатировали повреждения верхнего и нижнего века правого глаза, а также ушиб височной области.

В настоящее время проводится расследование по данному происшествию.

Ранее мы сообщили о том, что взорвавшаяся колба с реагентами повредила лицо студентке в Технологическом институте.

Фото:  Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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