Взорвавшаяся колба с реагентами повредила лицо студентке в Технологическом институте

Пострадавшую выписали домой для дальнейшего лечения.

Пугающий случай произошел в стенах "Технологического института" Петербурга. Как сообщает "Фонтанка", в ходе лабораторных экспериментов в учебной аудитории у 26-летней студентки взорвался сосуд с химическими реактивами.

Девушка получила резаные раны лба, брови, подбородка, губы и шеи.

К счастью, все ранения оказались поверхностными, и пострадавшую выписали домой для дальнейшего лечения.

Ранее мы сообщили о том, что полугодовалый ребенок получил серьезную травму головы на юге Петербурга.

Фото: Unsplash (Ryan Zazueta) (носит иллюстративный характер)