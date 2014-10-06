Взорвавшаяся колба с реагентами повредила лицо студентке в Технологическом институте

Пугающий случай произошел в стенах "Технологического института" Петербурга. Как сообщает "Фонтанка", в ходе лабораторных экспериментов в учебной аудитории у 26-летней студентки взорвался сосуд с химическими реактивами.
Девушка получила резаные раны лба, брови, подбородка, губы и шеи.
К счастью, все ранения оказались поверхностными, и пострадавшую выписали домой для дальнейшего лечения.
Ранее мы сообщили о том, что полугодовалый ребенок получил серьезную травму головы на юге Петербурга.
Фото: Unsplash (Ryan Zazueta) (носит иллюстративный характер)
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