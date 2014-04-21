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Полугодовалый ребенок получил серьезную травму головы на юге Петербурга
Сегодня, 12:59
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Полугодовалый ребенок получил серьезную травму головы на юге Петербурга

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Семья ребенка не состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП — шестимесячный младенец получил серьезное повреждение головы при пока неустановленных обстоятельствах, передает АН "Оперативное прикрытие".

По имеющейся информации, малыша срочно доставили в медицинское учреждение, где он находится в тяжелом состоянии. Семья ребенка не состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Сейчас специалисты занимаются выяснением всех деталей инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка обварилась кипятком из-за прорыва трубы на Искровском.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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