Пенсионерка обварилась кипятком из-за прорыва трубы на Искровском

Состояние пациентки оценивается как тяжелое, она находится в отделении ожоговой реанимации.

В Невском районе Петербурга пожилая женщина попала в больницу после коммунальной аварии. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел около 9:15 утра в одной из квартир на Искровском проспекте, где лопнула труба с горячей водой.

В результате аварии пострадала 75-летняя пенсионерка, которую доставили в медицинское учреждение. У женщины диагностировали термические ожоги второй степени стопы, ягодиц и руки. Состояние пациентки оценивается как тяжелое, она находится в отделении ожоговой реанимации.

Уточняются все подробности случившегося.

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Фото: Piter.TV