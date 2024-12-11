У молодой петербурженки загорелся аккумулятор смартфона в кармане брюк

В данной ситуации площадь ожога составляет 1% от поверхности тела, но он находится в функционально важной области – на ягодицах. Если хирургическое вмешательство не потребуется, лечение займет около 4 недель.

В пресс-службе ГБУ СПБ НИИ Скорой Помощи им. И. И. Джанелидзе рассказали о нестандартном случае травмы, с которой обратилась пациентка. В январе в учреждение поступила молодая женщина с ожогами ягодиц. По ее словам, причиной стало возгорание аккумулятора, который находился в кармане ее брюк.

Специалисты подчеркнули, что подобные инциденты крайне редки. Однако в институт регулярно обращаются пациенты с ожогами, вызванными проблемами с пауэрбанками.

Как прокомментировал хирург отдела термических травм Денис Вагнер, в данной ситуации площадь ожога составляет 1% от поверхности тела, но он находится в функционально важной области – на ягодицах. Если хирургическое вмешательство не потребуется, лечение займет около 4 недель. В случае необходимости операции процесс восстановления может длиться около 6 недель.

Пациентка отметила, что теперь будет более осторожна при использовании мобильных телефонов и других электронных устройств.

Ранее мы сообщили о том, что в Педиатрическом университете помогли детям, получившим травмы в школах.

Фото: Piter.TV