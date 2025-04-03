Модернизация ливневой канализации на проспекте Ленина в Зеленогорске завершена досрочно

Вскоре сотрудники предприятия восстановят нарушенное благоустройство.

Водоканал досрочно завершил модернизацию ливневой канализации на проспекте Ленина в Зеленогорске. Как рассказали в пресс-службе предприятия, проезд под ж/д мостом вблизи Служебного сквера входит в список из 17 "уязвимых" адресов, где в период сильных осадков скапливается вода.

Специалисты проложили более 100 метров сетей водоотведения диаметром более 300 мм, а также построили новые локальные очистные сооружения (ЛОС) с подземной канализационной насосной станцией. Производительность ЛОС составляет 52 литра в секунду.

На объекте уже ведутся пусконаладочные работы. Произведенные манипуляции помогут решить проблему подтопления участка во время сильных дождей, паводков и обильного снеготаяния.

Изначально планировалось завершить работы на данном участке в конце 2025 года. Водоканалу удалось сократить сроки проведения работ, вскоре сотрудники предприятия восстановят нарушенное благоустройство. Работы завершат до конца июля 2025 года.

Недавно петербургский "Водоканал" составил антирейтинг районов, которые чаще всего нарушают правила пользования канализацией.

Фото и видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"