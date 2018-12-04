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Петербургский "Водоканал" составил антирейтинг районов, которые чаще всего нарушают правила пользования канализацией
Сегодня, 14:33
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Петербургский "Водоканал" составил антирейтинг районов, которые чаще всего нарушают правила пользования канализацией

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Лидер не изменился с 2024 года.

В Петербурге "Водоканал" составил антирейтинг районов, чаще всего нарушающих правила пользования канализацией в этом году. Лидер не изменился с 2024 года. 

Десятое место занимает Выборгский район (32%), девятое – Красносельский (35%), восьмое – Центральный (39%), седьмое – Кировский (40%), шестое – Красногвардейский (42%), пятое – Василеостровский (44%), четвертое – Невский (46%), третье – Адмиралтейский (48%), второе – Приморский (53%). "Победил" Петроградский район (65%). Так, пятерка лидеров осталась прежней, но районы поменялись местами. 

Высокий уровень культуры пользования канализацией в этом году демонстрируют жители Колпинского и Курортного районов. Здесь всего 5% засоров вызваны сбросом бытового мусора в канализацию. Кронштадтский район занимает почетное третье место с показателем 8%. В прошлом году тройка лидеров выглядела аналогично.

Пресс-служба "Водоканала" 

В унитаз можно смывать только туалетную бумагу. При обнаружении неисправности на уличных сетях водоотведения необходимо позвонить по телефону: 305-09-09. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе засорилась канализационная насосная станция на Прибрежной. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, канализация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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