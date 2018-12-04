Петербургский "Водоканал" составил антирейтинг районов, которые чаще всего нарушают правила пользования канализацией

Лидер не изменился с 2024 года.

В Петербурге "Водоканал" составил антирейтинг районов, чаще всего нарушающих правила пользования канализацией в этом году. Лидер не изменился с 2024 года.

Десятое место занимает Выборгский район (32%), девятое – Красносельский (35%), восьмое – Центральный (39%), седьмое – Кировский (40%), шестое – Красногвардейский (42%), пятое – Василеостровский (44%), четвертое – Невский (46%), третье – Адмиралтейский (48%), второе – Приморский (53%). "Победил" Петроградский район (65%). Так, пятерка лидеров осталась прежней, но районы поменялись местами.

Высокий уровень культуры пользования канализацией в этом году демонстрируют жители Колпинского и Курортного районов. Здесь всего 5% засоров вызваны сбросом бытового мусора в канализацию. Кронштадтский район занимает почетное третье место с показателем 8%. В прошлом году тройка лидеров выглядела аналогично. Пресс-служба "Водоканала"

В унитаз можно смывать только туалетную бумагу. При обнаружении неисправности на уличных сетях водоотведения необходимо позвонить по телефону: 305-09-09.

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе засорилась канализационная насосная станция на Прибрежной.

Фото: пресс-служба "Водоканала"