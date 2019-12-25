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В Невском районе засорилась канализационная насосная станция на Прибрежной
Сегодня, 14:19
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В Невском районе засорилась канализационная насосная станция на Прибрежной

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Там обнаружили большое количество посторонних предметов – тряпки, влажные салфетки и предметы личной гигиены.

В Невском районе Петербурга произошел засор в канализационной насосной станции, расположенной на Прибрежной улице. Там обнаружили большое количество посторонних предметов – тряпки, влажные салфетки и предметы личной гигиены, рассказали в "Водоканале" 21 марта. 

Сейчас проводятся очистительные работы. В это время водоотведение осуществляется путем перекачки сточных вод передвижным насосным оборудованием. Очистка завершится сегодня, после воду начнут подавать в штатном режиме. 

Жители части Невского района упорствуют в нежелании соблюдать простые правила пользования канализацией и используют ее вместо мусорного ведра. Когда мы говорим о том, что засоры приводят к вытеканию сточных вод на улицы города, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений, – это не пустые слова, а реальные проблемы, с которыми можете столкнуться и вы. Берегите свои дома и улицы города. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Ранее на Piter.TV: на улице Подвойского откачивали холодную воду. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, засор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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