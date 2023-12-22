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В Купчино заметили несовершеннолетних зацеперов

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Отмечается, что транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, проверит исполнение законодательства о безопасности движения.

Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на видео с подростками-зацеперами, которых заметили на железнодорожной станции Купчино в Петербурге накануне. Об этом 7 мая рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

Отмечается, что транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, проверит исполнение законодательства о безопасности движения, профилактическую работу сотрудников железной дороги и транспортной полиции, примет меры реагирования. 

Ситуация находится на контроле Cеверо-Западной транспортной прокуратуры. Призываем родителей   быть особенно внимательными к поведению и жизни своих детей и не допускать их безнадзорное нахождение на объектах повышенной опасности.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Транспортная прокуратура проверят интернет-ресурсы, выявляет и блокирует незаконный контент, пропагандирующий зацепинг, в целях профилактики случаев травматизма детей и подростков на железной дороге. 

Ранее на Piter.TV: в Репино школьники-зацеперы проехались на электричке.

Видео: Telegram / Санкт-Петербург Life

Теги: зацеперы, купчино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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