В Репино школьники-зацеперы проехались на электричке

По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

Вечером 25 марта группа несовершеннолетних зацеперов на железнодорожной станции в петербургском Репино проехалась на электропоезде. По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 28 марта.

Прокуратура выяснит все обстоятельства, проверит наличие запрещающих проход знаков и информационных плакатов вдоль железнодорожных путей станции, профилактическую работу сотрудников железной дороги и транспортной полиции. При наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Кроме того, в ведомстве призвали родителей "быть внимательными к поведению и жизни своих детей и не допускать их безнадзорное нахождение на объектах повышенной опасности".

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Фото: ВКонтакте / Куоккала - Репино. Страницы истории.