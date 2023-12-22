В Репино школьники-зацеперы проехались на электричке

Вечером 25 марта группа несовершеннолетних зацеперов на железнодорожной станции в петербургском Репино проехалась на электропоезде. По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 28 марта.
Прокуратура выяснит все обстоятельства, проверит наличие запрещающих проход знаков и информационных плакатов вдоль железнодорожных путей станции, профилактическую работу сотрудников железной дороги и транспортной полиции. При наличии оснований примет меры реагирования.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Кроме того, в ведомстве призвали родителей "быть внимательными к поведению и жизни своих детей и не допускать их безнадзорное нахождение на объектах повышенной опасности".
Ранее мы рассказывали о том, что задержаны подростки, нападавшие на случайных прохожих на Муринской дороге.
Фото: ВКонтакте / Куоккала - Репино. Страницы истории.
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