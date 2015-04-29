В Ленобласти охотники подстрелили 50 волков

В 2023 году лимит средств на выплаты за добычу волка уже исчерпан.

В Ленинградской области в ноябре 2023 года охотники подстрелили 50 волков. За добытых хищников мужчины получили 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комитета по животному миру.

В ноябре 2023 года за каждого добытого волка жителям Ленобласти начали выплачивать по 25 тыс. рублей. Охотники должны не только подстрелить животное, но и сфотографировать место произошедшего на фото и видео. Кроме того, необходимо указать GPS-координаты, где произошла встреча со зверем. После этого важно встретиться с инспектором комитета.

В 2023 году лимит средств на выплаты за добычу волка уже исчерпан. В следующем году на эти цели планируется выделить до 5 миллионов рублей.

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