Петербуржец избежал колонии после выстрела в кошку в присутствии ребёнка

Рассмотрение дела проходило в особом порядке.

Выборгский районный суд Северной столицы присудил наказание петербуржцу-живодёру по делу об убийстве кошки. Согласно сообщению Объединённой пресс-службы городских судов, мужчину приговорили к трехлетнему лишению свободы, однако на том же заседании его наказание было изменено на три года принудительных работ.

Фигурант будет обязан платить десятую часть своего дохода, полученного принудительным трудом, в пользу государства.

Суд установил, что в январе этого года мужчина на глазах у малолетнего ребёнка дважды выстрелил из винтовки в свою домашнюю кошку. Животное не выжило. Рассмотрение дела проходило в особом порядке.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку отправили в психбольницу за фейки о ВС РФ.

Фото: Piter.TV