Петербурженку отправили в психбольницу за фейки о ВС РФ

Решение об использовании принудительных мер медицинского характера было озвучено в рамках экстренного заседания в психиатрической больнице №3, им. И.И. Скворцова-Степанова.

Калининский районный суд Петербурга принял решение о принудительном лечении Виктории Петровой. Женщина проходит обвиняемой по делу о распространении ложных сведений о Российской армии. Соответствующую информацию сообщает РБК со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов города на Неве.

Решение об использовании принудительных мер медицинского характера было озвучено в рамках экстренного заседания в психиатрической больнице №3, им. И.И. Скворцова-Степанова. Суд постановил, что Петрова будет проходить лечение в стационаре шесть месяцев.

Подозреваемую задержали в мае 2023 года по подозрению в публикации фальшивых материалов о Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ) на странице в социальной сети "ВКонтакте". Сначала подозреваемую были поместили под стражу, а через год перевели её в психиатрическую клинику.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге заместитель начальника УМВД по Красносельскому району отправлен под стражу.

Фото: Piter.TV