В Петербурге заместитель начальника УМВД по Красносельскому району отправлен под стражу

В его отношении возбуждены уголовные дела по пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 303 УК РФ.

Красносельский районный суд отправил под стражу до 20 февраля 2024 года заместителя начальника УМВД по Красносельскому району Романа Паршина. В его отношении возбуждены уголовные дела по пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 303 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 22 декабря.

По версии следствия, Паршин, совместно со старшим инспектором по исполнению административного законодательства, в период с 16 мая по 28 июля 2022-го в процессе рассмотрения материалов дела о незаконном обороте алкоголя подделал один из документов, уменьшив в нем объемы изъятого спиртного. Таким образом, предпринимали, которых уличили в продаже алкоголя без лицензии, избежали ответственности по ст. 171.3 УК РФ. Протокол позволил арестовать торговцев лишь по ст. 14.16 КоАП РФ.

Следствие, обосновывая ходатайство, указало, что Паршин проверяется на совершение аналогичных должностных и коррупционных преступлений. Кроме того, из ходатайства следует, что Паршин использовал предоставленные ему полномочия в низменных целях, что свидетельствует о повышенной опасности совершенного. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фигурант просил избрать меру, не связанную с лишением свободы.

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