Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции по Петербургу

Предполагается, что он оказывал организованной преступной группе содействие в постановке на фиктивный миграционный учет иностранцев.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по г.Санкт-Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый с января 2020 года по январь 2023 года помог поставить на фиктивный миграционный учет 16 251 иностранца. Из них 3 166 человек ранее привлекались к административной ответственности, 76 – привлекались к уголовной ответственности.

Подозреваемый 13 декабря был задержан на территории Московской области. При доставлении в Петербург с ним будут проведены необходимые следственные действия.

Ранее в Петербурге экс-сотрудник ФСИН был приговорен к 10 годам колонии по делу о взятках. Он отправлен в ИК строгого режима со штрафом 1 млн рублей. Теперь обвиняемый не может занимать должности на государственной службе 7 лет.

Фото: Piter.tv