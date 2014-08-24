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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции по Петербургу
Сегодня, 10:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции по Петербургу

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Предполагается, что он оказывал организованной преступной группе содействие в постановке на фиктивный миграционный учет иностранцев.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по г.Санкт-Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый с января 2020 года по январь 2023 года помог поставить на фиктивный миграционный учет 16 251 иностранца. Из них 3 166 человек ранее привлекались к административной ответственности, 76 – привлекались к уголовной ответственности.

Подозреваемый 13 декабря был задержан на территории Московской области. При доставлении в Петербург с ним будут проведены необходимые следственные действия.

Ранее в Петербурге экс-сотрудник ФСИН был приговорен к 10 годам колонии по делу о взятках.  Он отправлен в ИК строгого режима со штрафом 1 млн рублей. Теперь обвиняемый не может занимать должности на государственной службе 7 лет.

Фото: Piter.tv

Теги: следственный комитет, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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