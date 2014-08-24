Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции по Петербургу

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по г.Санкт-Петербургу.
По данным следствия, подозреваемый с января 2020 года по январь 2023 года помог поставить на фиктивный миграционный учет 16 251 иностранца. Из них 3 166 человек ранее привлекались к административной ответственности, 76 – привлекались к уголовной ответственности.
Подозреваемый 13 декабря был задержан на территории Московской области. При доставлении в Петербург с ним будут проведены необходимые следственные действия.
Ранее в Петербурге экс-сотрудник ФСИН был приговорен к 10 годам колонии по делу о взятках. Он отправлен в ИК строгого режима со штрафом 1 млн рублей. Теперь обвиняемый не может занимать должности на государственной службе 7 лет.
Фото: Piter.tv
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