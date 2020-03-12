В Петербурге экс-сотрудник ФСИН приговорен к 10 годам колонии по делу о взятках

Ему вменяют п. "б" ч. 5 ст. 290, пп. "б,в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ (четыре эпизода).

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении бывшего начальника УФИЦ при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти в Металлострое Дениса Джокленко. Ему вменяют п. "б" ч. 5 ст. 290, пп. "б,в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ (четыре эпизода). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 12 октября.

Джокленко в период с 1 июня по 30 августа 2020 года, будучи осведомленным о том, что заключенный, отбывающий наказание в виде принудительных работ, хочет жить за пределами УФИЦ. Тогда обвиняемый запланировал получение взятки через посредника. Им стал Б., который тоже был в УФИЦ. Джокленко пригрозил ему ухудшением условий в случае отказа.

Посредник согласился на "сделку" и даже занял заключенному нужную сумму – 100 тыс. рублей. Деньги фигурант дела получил в паркинге гипермаркета "Лента" на проспекте Обуховской стороны. Однако оказалось, что 70 тыс. из них – муляж. Джокленко был задержан "по горячим следам".

Фигурант дела долго не мог определиться со своей виной: на этапе предварительного расследования – не признавал, в судебном процессе – признал частично. В итоге решил, что нет, и попросил суд оправдать его по всем эпизодам.

Суд лишил Джокленко свободы на 10 лет, он отправлен в ИК строгого режима со штрафом 1 млн рублей. Теперь обвиняемый не может занимать должности на государственной службе 7 лет.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга