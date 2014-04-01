Расследование двух уголовных дел о получении взяток завершено в Петербурге

Уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 РФ направлены в суд.

ГСУ СК России по Петербургу завершено расследование двух уголовных дел в отношении пяти человек, обвиняемых в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 28 сентября.

По версии следствия, входившие в руководство поликлиники №1 ФКУЗ "МСЧ МВД России по Петербургу и Ленобласти" совместно с другими горожанами организовали группу с целью систематического получения взяток в размере от 200 тыс. рублей за незаконное способствование лицам, которые завершили службу в правоохранительных органах Северной столицы и Ленобласти, в установлении факта инвалидности, полученной "в ходе прохождения службы". Происходила фальсификация документов, за что они получали страховые выплаты, пенсии по инвалидности.

Установлено, что с конца 2016 по 2021 годы соучастники совершили семь эпизодов преступления на сумму более порядка 1,5 млн рублей. Во время обысков у них изъяли более 100 млн рублей.

Уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 РФ направлены в суд.

Ранее мы сообщали о том, что возбуждено уголовное дело после смерти прораба на стройке в Петербурге.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу