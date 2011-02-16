Возбуждено уголовное дело после смерти прораба на стройке в Петербурге

Наиболее вероятной причиной смерти мужчины является поражение электрическим током.

Следственным отделом по Калининскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по факту смерти прораба на строительной площадке на улице Вавиловых. Дело возбуждено по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 27 сентября на улице братьев Вавиловых в трансформаторной подстанции было обнаружено тело 39-летнего начальника участка одной из коммерческих структур, проводившей демонтажные работы. Наиболее вероятной причиной смерти мужчины является поражение электрическим током.

Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб