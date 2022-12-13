На стройке на Вавиловых прораба убило током

В Калининском районе Петербурга прораб погиб после удара током. Подробности стали известны Piter.tv.
В полицию обратился водитель строительной компании. Он сообщил, что у дома 12 по улице Вавиловых прораба ударило током, после чего был обнаружен его труп.
Правоохранителями на территории строительной площадки на Вавиловых в трансформаторной подстанции обнаружен труп 39-летнего мужчины.
Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге в августе двухлетнего мальчика ударило током.
Фото: Piter.tv
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