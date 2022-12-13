На стройке на Вавиловых прораба убило током

Обстоятельства устанавливаются.

В Калининском районе Петербурга прораб погиб после удара током. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию обратился водитель строительной компании. Он сообщил, что у дома 12 по улице Вавиловых прораба ударило током, после чего был обнаружен его труп.

Правоохранителями на территории строительной площадки на Вавиловых в трансформаторной подстанции обнаружен труп 39-летнего мужчины.

Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге в августе двухлетнего мальчика ударило током.

Фото: Piter.tv