  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На стройке на Вавиловых прораба убило током
Сегодня, 8:06
192
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На стройке на Вавиловых прораба убило током

0 0

Обстоятельства устанавливаются.

В Калининском районе Петербурга прораб погиб после удара током. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию обратился водитель строительной компании. Он сообщил, что у дома 12 по улице Вавиловых прораба ударило током, после чего был обнаружен его труп.

Правоохранителями на территории строительной площадки на Вавиловых в трансформаторной подстанции обнаружен труп 39-летнего мужчины.

Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге в августе двухлетнего мальчика ударило током.

Фото: Piter.tv

Теги: вавиловых, ток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии