В Ленобласти на тетеревином току появились самки

Как только тетерка появляется на территории самца, жених тотчас начинает перед ней вытанцовывать.

На тетеревином току наступила кульминация, там появились самки. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

Брачные бои в самом разгаре!<…> Ещё с конца февраля каждое утро сюда слетались самцы – и делили территорию. Сейчас все места разобраны, и задача женихов не пускать на свой индивидуальный участок конкурентов, ведь встреча с невестой возможно только на своей территории. Павел Глазков, биолог

Между женихами периодически вспыхивают драки. Во время поединка они пытаются болезненно ущипнуть противника за набухшую бровь. Несмотря на явную агрессию, их конфликты никогда не приводят к серьезным травмам. При этом, на току всегда есть один самец "сторож", который не участвует в брачных боях: его задача следить за безопасностью.ведь во время боев может подкрасться хищник.

Что касается невест, то они спокойно расхаживают по току и оценивают женихов.

Самцы, чтобы их заметили издалека, высоко подпрыгивают, издавая чуффыкающие звуки. Как только тетерка появляется на территории самца, жених тотчас начинает перед ней вытанцовывать. Пытается заинтересовать ее своей песней-бормотанием, огромными бровями и неотразимым хвостом. Павел Глазков, биолог

Если жених не приглянулся, тетерка переходит на соседний участок или улетает на другой ток.

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Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков