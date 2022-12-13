На тетеревином току во Всеволожском районе усиливаются страсти

Брови у птиц налились кровью и увеличились в размере в сотни раз. Учеными доказано, что чем больше размер бровей у тетерева, тем выше его шанс привлечь к себе невесту.

На тетеревином току во Всеволожском районе Ленобласти усиливаются страсти, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков.

Токовище – это участок болота или, как здесь, поля, на котором птицы собираются каждую весну, чтобы побороться за право продолжить свой род. По утрам женихи исполняют свою знаменитую весеннюю песню – бормотание. Месяц назад самцы только начинали присматриваться к месту будущих брачных турниров. А теперь они уже выбрали свои индивидуальные участки, которые будут отстаивать в боях. Павел Глазков, биолог

Брови у птиц налились кровью и увеличились в размере в сотни раз. Учеными доказано, что чем больше размер бровей у тетерева, тем выше его шанс привлечь к себе невесту. Все женихи готовы к встрече тетёрок. Они появятся здесь со дня на день. Для наблюдения за током Павел Глазков заранее построил специальный шалаш, потому что тетерева очень внимательны и осторожны.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков