В Петербурге двухлетнего мальчика ударило током

В больницу ребёнка доставили в состоянии клинической смерти.

В Красногвардейском районе Петербурга двухлетнего мальчика ударило током. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 23 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что двухлетнего мальчика ударило током. Было установлено, что ребёнок по недосмотру матери разобрал переходник, включенный в сеть, от которого получил удар электротоком.

В больницу ребёнка доставили в состоянии клинической смерти. Он находится в реанимации. Согласно справки уточненного диагноза, у мальчика электротравма передней грудной стенки, состояние после клинической смерти, постреанимационная болезнь, постаноксический отек мозга.

Ранее электрика убило током во время покраски трансформаторной будки в Дунае.

Фото: Piter.tv