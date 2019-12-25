Электрика убило током во время покраски трансформаторной будки в Дунае

Погибший 1947 года рождения был обнаружен с сильными ожогами.

В воскресенье, 13 августа, в экстренные службы обратилась пенсионерка 1954 года рождения, с сообщением о том, что во Всеволожском районе Ленобласти в массиве "Дунай" у трансформаторной будки убило током электрика. Об этом стало известно Piter.TV.

Погибший 1947 года рождения был обнаружен на указанном месте с сильными ожогами после поражения электрическим током. Опрошена председатель СНТ, которая пояснила, что электрик по собственной инициативе осуществлял покраску трансформаторной будки, не отключив её от электроснабжения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что СК организовал проверку после гибели двух людей от удара током в Красном Селе.

Фото: Pxhere