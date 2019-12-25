СК организовал проверку после гибели двух людей от удара током в Красном Селе

К следователям присоединились криминалисты и судебно-медицинские эксперты.

Петербургские следователи начали доследственную проверку после обнаружения двух сгоревших под высоким напряжением тел в Красном Селе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, что погибших обнаружили вечером во вторник, 25 июля, в лесном массиве Красносельского района. Установлено, что смерть наступила из-за удара током высокого напряжения. Предполагается, что неустановленные жертвы пытались похитить провод.

К следователям присоединились криминалисты и судебно-медицинские эксперты. осматривают место происшествия. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что более 100 обысков провёл петербургский СК по делу о незаконной миграции.

Фото: Piter.TV