В Петербурге погибли два человека из-за спрятанного в траве провода под напряжением

На месте происшествия работают следователи.

Во вторник, 25 июля, стало известно о гибели двух людей в Красном Селе на улице Нарвской из-за удара током от провода под напряжением. Об этом пишет телеграм-канал "112".

По предварительным данным, жители города гуляли в лесном массиве и не заметили шнур в траве. "Фонтанка" сообщает, что пострадавшие пытались похитить кабель с ЛЭП.

Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работают следователи.

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Фото: Piter.TV