Полицейские устроили погоню за пьяным лихачом без прав в центре Петербурга

Алкотестер показал, что в организме мужчины находилось 0,920 мг/л паров спирта, что в превышает допустимое значение (0,160 мг/л) в 6 раз.

В ночь на воскресенье, 23 июля, сотрудники ГИБДД устроили погоню за чёрным автомобилем Kia в центре Петербурга. Водитель удирал от инспекторов, не обращая внимания на пешеходов и светофоры: как выяснилось позже, он был пьян и не имел прав. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Изначально мужчина проигнорировал взмах жезла на Литейном проспекте. От погони он удирал по набережным Кутузова и Дворцовой, Миллионной улице, набережной Мойки, Невскому проспекту, площади Восстания и только чудом не спровоцировал аварию. К преследованию присоединилось ещё больше экипажей, однако инспекторы не могли применить табельное оружие из-за массового скопления людей.

В какой-то момент машина гонщика свернула на улицу Хохрякова и оказалась зажата в тупик. Как выяснилось, в автомобиле находился 25-летний гражданин Узбекистана, который опросил, чтобы его не снимали на видео, чтобы запись не увидела беременная жена и другие родственники.

Права у лихача отобрали за вождение в нетрезвом виде. Алкотестер показал, что в его организме находилось 0,920 мг/л паров спирта, что в превышает допустимое значение (0,160 мг/л) в 6 раз. Мужчина мгновенно забыл русский язык, для него пришлось вызывать переводчика.

В итоге нарушителя привлекли к ответственности за пьяное вождение (ст. 12.8 КоАП РФ), неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3), отказ остановиться по их требованию (ст. 12.25), проезд на красный сигнал светофора (ст. 12.12) и по встречной полосе (ч. 4 ст. 12.15), а также за отсутствие миграционного учета (ст. 18.8).

Ранее мы сообщили о том, что инспектор ГИБДД и водитель погибли в аварии на КАД при оформлении ДТП.

Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор