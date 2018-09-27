Инспектор ГИБДД и водитель погибли в аварии на КАД при оформлении ДТП

В стоящих на дороге водителей и сотрудника при исполнении на полной скорости врезался Hyundai Santa Fe. В результате инспектор и водитель Cadillac погибли на месте. Обоим мужчинам было по 45 лет.

В ночь на пятницу, 21 июля, на 65-ом км внешнего кольца КАД случилось массовое ДТП, которое привело к смерти двух человек. Подробности об аварии приводит пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, на трассе произошло столкновение уборочной техники "КамАЗ" и автомобиля Cadillac. В этой аварии пострадавших не было, но её необходимо было оформить. На место прибыл инспектор ГИБДД. В стоящих на дороге водителей и сотрудника при исполнении на полной скорости врезался Hyundai Santa Fe. В результате инспектор и водитель Cadillac погибли на месте. Обоим мужчинам было по 45 лет.

34-летнего водителя "КамАЗа" и 24-летнего водителя Hyundai доставили в больницу в тяжёлом состоянии. 24-летняя пассажирка иномарки госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

Мужчина за рулём Hyundai привлекался к ответственности за нарушение ПДД трижды. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.