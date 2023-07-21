В жёстком ДТП на КАД погибли двое, одному человеку оторвало ноги

Второй погибший работал сотрудником ДПС.

В ночь на пятницу, 21 июля, на юге КАД случилось жёсткое ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщил паблик "Дорожный инспектор."

Авария произошла на 64-ом км внутренней стороны трассы у посёлка Шушары. Там столкнулись сразу несколько машин, среди которых был большегруз. По предварительным данным, в результате ДТП скончались 2 человека, один из которых был сотрудником ДПС. Ещё одному погибшему оторвало ноги.

Обстоятельства произошедшего уточняются полицейскими.

Ранее мы сообщили о том, что на севере КАД опрокинулся грузовик.

Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.